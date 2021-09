Sisteron eglise st domnin Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Concert eglise st domnin Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Concert eglise st domnin, 18 septembre 2021 18:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 eglise st domnin. Gratuit

Samedi 18 septembre, 18h00 Concert * Fairy Chords Tilda et Paddy O’ne Une aventure familiale hors du commun, père et fille se sont retrouvés pour le plaisir de partager leur amour de la musique et d’offrir des moments privilégiés dans un espace-temps lyrique suspendu… La voix cristalline et émouvante de Tilda transporte et ravit le public en se jouant des mots pour apaiser les maux… Leurs voix mêlées soulignent avec la force de la poésie qu’ils ne chantent pas simplement pour passer le temps… Des mélodies ciselées au plus près de la délivrance du message ponctuent leur formidable duo… C’est le voyage de l’âme et la culture de la paix intérieure… Un voyage commencé avec «Frontières de Sel» pour cheminer vers l’horizon infini de la musique et offrir d’autres rencontres de plaisir partagé… *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

*

eglise st domnin sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Crédits : fairy chords Gratuit

