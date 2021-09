Cernay-la-Ville Eglise St-Brice Cernay-la-Ville, Yvelines Conférence :”Une découverte inattendue lors de la restauration des boiseries de l’église de Cernay-la-Ville” Eglise St-Brice Cernay-la-Ville Catégories d’évènement: Cernay-la-Ville

Yvelines

Conférence :”Une découverte inattendue lors de la restauration des boiseries de l’église de Cernay-la-Ville” Eglise St-Brice, 19 septembre 2021 11:00, Cernay-la-Ville. Journée du patrimoine 2021 Eglise St-Brice. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h00 Conférence :”Une découverte inattendue lors de la restauration des boiseries de l’église de Cernay-la-Ville” * Suite à la réfection de l’étanchéité de l’église en 2017, la commune a engagé la restauration des boiseries du chœur en 2018, avec l’aide du département des Yvelines. La dépose des boiseries a donné lieu à la découverte de décors muraux. Une étude préalable à la restauration a permis d’évaluer leur état de conservation et d’identifier plusieurs campagnes de décoration.

Cette conférence donnée par Mme Cécile Garguelle, conservateur délégué des antiquités et objets d’art des Yvelines, sera l’occasion de revivre les restaurations et de découvrir les résultats de l’étude des peintures murales. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

*

Entrée libre, selon les mesures sanitaires en vigueur

Eglise St-Brice 2 Rue de l’Église 78720 Cernay-la-ville Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Crédits : © Nicolas DUPREY/ CD 78 Gratuit

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Cernay-la-Ville, Yvelines Autres Lieu Eglise St-Brice Adresse 2 Rue de l'Église 78720 Cernay-la-ville Ville Cernay-la-Ville lieuville Eglise St-Brice Cernay-la-Ville