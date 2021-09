Poggio-Marinaccio Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth Haute-Corse, Poggio-Marinaccio Visites libres du patrimoine religieux de Poggio Marinaccio Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth Poggio-Marinaccio Catégories d’évènement: Haute-Corse

Poggio-Marinaccio

Visites libres du patrimoine religieux de Poggio Marinaccio Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth, 18 septembre 2021 10:00, Poggio-Marinaccio. Journée du patrimoine 2021 Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth. Gratuit

18 et 19 septembre Visites libres du patrimoine religieux de Poggio Marinaccio * La commune de Poggio Marinaccio propose des visites libres des édifices de culte présents dans chacun de ses hameaux. Vous pourrez ainsi découvrir l’église Saint-Blaise (San Biasgiu), de fondation romane, et la chapelle Sainte-Croix (Santa Croce), sises au hameau de Poggio, qui sont protégées au titre des Monuments historiques, ou encore les chapelles Saint-Antoine (Sant’Antone), de style baroque, au hameau de Lutina, qui comporte des meubles classés, et Sainte-Elisabeth (Santa Elisabeta), au hameau de Cansito. Informations complémentaires : Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.

Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth Poggio-Marinaccio Poggio-Marinaccio 20237 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6293247.jpg Crédits : (c) Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca Gratuit (c) Commune de Poggio Marinaccio

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Poggio-Marinaccio Autres Lieu Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth Adresse Poggio-Marinaccio Ville Poggio-Marinaccio lieuville Eglise St Blaise, chapelle St Antoine, chapelle Ste Elisabeth Poggio-Marinaccio