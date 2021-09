Nantes Église Sainte-Thérèse Loire-Atlantique, Nantes L’église Sainte Thérèse de fond en comble Église Sainte-Thérèse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 13h30 L’église Sainte Thérèse de fond en comble * La visite retrace sa construction dès la pose de la première pierre en 1935 et son histoire dans le quartier.

Plus de 700 000 briques ont été nécessaires à son édification et faute de financement, la taille du clocher a été réduite de moitié.

Les trésors de l’église seront exceptionnellement présentés au public pour cette journée : patrimoine liturgique (costumes de suisses et habits sacerdotaux du début du 20 e siècle) accès aux cloches et à la chambre de l’orgue qui nous dévoilera sa puissance lors d’un requiem… *

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h00

Entrée libre – Handicap moteur : accessible uniquement au rez-de-chaussée / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans” / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

