Laissez-vous conter le quartier de Sainte-Thérèse à la vallée du Cens Église Sainte-Thérèse, 18 septembre 2021 14:30, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Thérèse. Gratuit 02 40 41 61 60

18 et 19 septembre Laissez-vous conter le quartier de Sainte-Thérèse à la vallée du Cens * Si vous vous dites : “J’aime ce quartier, mais je n’en connais pas l’histoire”, alors inscrivez-vous à cette balade patrimoniale pour un parcours soutenu de 4 kilomètres.

Le parcours débute sur le parvis de Sainte-Thérèse et se termine vers 16 h 30 à l’École de Longchamp. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h30

Inscription obligatoire auprès de l’équipe de quartier / “Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans”

Église Sainte-Thérèse Route de Vannes 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

