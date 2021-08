Découvrez librement l’église de Marlenheim Église Sainte-Richarde, 18 septembre 2021 08:00, Marlenheim.

Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Richarde. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Découvrez librement l’église de Marlenheim

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



Église Sainte-Richarde Place de l’Église, 67520 Marlenheim Marlenheim 67520 Bas-Rhin

Selon la tradition, c’est à Marlenheim que l’impératrice Richarde aurait été soumise à l’épreuve du feu en 887. On ne connait pas la date de fondation de l’église placée sous le vocable de la sainte. La butte sur laquelle se dresse l’église était à l’origine protégée par un mur de défense et par un fossé. Le sanctuaire médiéval a été reconstruit en 1716, et agrandi entre 1823 et 1825.

L’église Sainte-Richarde est un édifice homogène construit à la place d’une église romane et se compose d’un clocher hors œuvre, d’une vaste nef unique et d’un chœur polygonal. De style roman, le tympan (XIIe siècle) montre le Christ confiant à saint Pierre la clef de l’Église et à saint Paul un livre représentant les Écritures. À côté de ce rare tympan, un bas-relief donne une représentation traditionnelle du Christ en prière au mont des Oliviers.

L’église de style néo-classique comporte des éléments remarquables. Dans le chœur, un baptistère de style Renaissance constitue l’élément de mobilier le plus ancien de l’église. La chaire allie la tradition alsacienne héritée de la Renaissance et le style baroque de la fin du XVIIIe siècle. L’orgue, construit en 1842 par les facteurs alsaciens Joseph Stiehr et Xavier Mockers, est transformé en 1925-1926 par Edmond-Alexandre Roethinger.

