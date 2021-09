Saix Église Sainte-Radegonde Saïx, Vienne Découverte de l’église et de la chapelle de Saix Église Sainte-Radegonde Saix Catégories d’évènement: Saïx

Vienne

Découverte de l’église et de la chapelle de Saix Église Sainte-Radegonde, 18 septembre 2021 09:00, Saix. Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Radegonde. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de l’église et de la chapelle de Saix * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Sainte-Radegonde 6 rue Clotaire Ier, 86120 Saix Saix 86120 Vienne

05 49 22 92 53 http://www.saix-86120.fr/

Église romane construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Le clocher, dépourvu de sa coupole d’origine, abrite deux cloches. L’un des murs de la nef est intégré à l’enceinte de l’ancien château, transformé en ferme après la Révolution. Le cœur, vouté en « cul de four » est éclairé par trois baies et date du XIe. La croisée du transept, construite aux XII et XIIIé siècles, est comprise entre quatre piliers s’écartant vers le haut et reliés par des arcs doubleaux. Le choeur et l’abside ont été inscrits comme monuments historiques en 1939.

Église Sainte-Radegonde Adresse 6 rue Clotaire Ier, 86120 Saix Ville Saix