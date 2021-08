Bourg-des-Maisons Église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons, Dordogne Découverte d’une église du XIe siècle et de ses peintures murales des XIVe et XVe siècles Église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons Catégories d’évènement: Bourg-des-Maisons

Dordogne

Découverte d'une église du XIe siècle et de ses peintures murales des XIVe et XVe siècles Église Sainte-Marie, 17 septembre 2021 09:00, Bourg-des-Maisons

17 – 19 septembre Découverte d’une église du XIe siècle et de ses peintures murales des XIVe et XVe siècles * Admirez l’architecture de cette église et ses magnifiques peintures murales des XIVe et XVe siècles représentant des scènes de la Bible. L’une des scènes représentées par les peintures murales illustre, par exemple, l’Adoration des Rois Mages, dans des couleurs bleues et ocre. À droite, la Vierge debout tient l’Enfant Jésus. À gauche, les trois rois : Melchior agenouillé retire sa couronne, Gaspard, index levé, montre à Balthazar l’étoile qui les a guidés. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Sainte-Marie Le bourg, 24320 Bourg-des-Maisons Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77354315.jpg 05 53 91 13 73

À coupoles sur pendentifs, cette église romane du XIe siècle se présente comme une véritable forteresse. Des travaux de restauration, menés entre 2007 et 2010, mirent au jour des peintures murales des XIVe et XVe siècles.

