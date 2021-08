Cressat Église Sainte-Marguerite Cressat, Creuse À la découverte de l’église de Cressat Église Sainte-Marguerite Cressat Catégories d’évènement: Cressat

Église élevée au Xe siècle, bénitier en granit, retable en bois, une statue en calcaire de Sainte-Marguerite (XVIe siècle), buste reliquaire en bois polychrome de Saint-Léger (XVIIIe siècle) peinture sur toile représentant l’Adoration des mages (XVIIIe siècle).

