Eglise Sainte-Jeanne d'Arc du Touquet-Paris-Plage Eglise Sainte Jeanne d'Arc, 18 septembre 2021 09:00, Le Touquet-Paris-Plage. Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Eglise Sainte-Jeanne d’Arc du Touquet-Paris-Plage * Construite sur les plans de l’architecte Lucien Viraut, l’église est dédiée à sainte Jeanne d’Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. À l’intérieur, le vaste vaisseau de la nef est surmonté d’une voûte de bois en coque de bateau renversée et éclairé par des vitraux conçus notamment par Jacques Le Chevallier en 1955. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Accès libre (sauf si office religieux)

Eglise Sainte Jeanne d'Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais

