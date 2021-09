Narbonne Église Sainte-Géronce Aude, Narbonne Découvrez l’orgue de Bourg Église Sainte-Géronce Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Découvrez l’orgue de Bourg Église Sainte-Géronce, 18 septembre 2021 16:00, Narbonne. Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Géronce. Gratuit https://www.facebook.com/OrgueBourg, associationaospb@gmail.com, 06 67 27 69 17

Samedi 18 septembre, 16h00 Découvrez l’orgue de Bourg * A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis des Orgues de Bourg organise une manifestation gratuite : une visite-exposition de l’orgue. Participez à des visites commentées, guidées et musicales pour découvrir l’instrument, son histoire, son fonctionnement et les secrets de sa fabrication. Les visites et l’exposition sont accessibles à tous. Manifestation soutenue par le ministère de la culture, la fédération française des amis des orgues et l’association Orgue en France. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 19h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Horaires : 16h ; 17h ; 18h. Groupe de 8 personnes. Durée : 45 min. Accès par un escalier en colimaçon (non adapté aux personnes à mobilité réduite).

Église Sainte-Géronce 21-23 rue du 4 Septembre, 33710 Bourg Narbonne 11100 Aude

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3458379.jpg?_ts=1630428552619 06 67 27 69 17 http://www.aospb.blogpost.fr

Cette église de style néo-gothique a été construite pour remplacer l’église vétuste des Pères Récollets, un couvent d’hommes fondé en 1627. Au XIXe siècle, l’église souhaitait encourager un renouveau du culte catholique ; elle impulsa la construction de nouveaux édifices religieux en Gironde. C’est ainsi qu’en 1856 est consacrée l’église Saint-Géronce. Par manque de place, son chevet fut orienté vers le sud contrairement à ce que prévoit la liturgie. L’orgue, qui a sa facture d’origine de 1861, est remarquable.

