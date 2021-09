Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande Drôme, Mirmande Visite de l’église Sainte Foy de Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande Catégories d’évènement: Drôme

Mirmande

Visite de l'église Sainte Foy de Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande, 17 septembre 2021 11:00, Mirmande

17 – 19 septembre Visite de l’église Sainte Foy de Mirmande * Visite libre de l’église Sainte-Foy et de l’exposition du peintre Bernard Cathelin qu’elle accueille cet été 2021.

Sainte-Foy, au sommet du village perché de Mirmande, est désacralisée et accueille des expositions et concerts. Chapelle conventuelle devenue église paroissiale, ensuite laissée à l’abandon, elle a connu depuis le XIIe siècle des remaniements, mais domine toujours fièrement la vallée. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 19h00

Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande Mirmande 26270 Drôme

Église romane désacralisée.

