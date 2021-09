Rou-Marson Eglise SAINTE-CROIX - Village de Marson - 49400 ROU-MARSON Maine-et-Loire, Rou-Marson Église Sainte-Croix Eglise SAINTE-CROIX – Village de Marson – 49400 ROU-MARSON Rou-Marson Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Église Sainte-Croix * Dimanche 17h une lecture poétique et musicale par Dany Lecènes, Catherine Thévenet et François Folscheid, membres du groupe saumurois des poédiseurs. Entrée Libre (durée 1h) Visite libre ou guidée à la demande samedi toute la journée et dimanche jusqu’à 17h *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Eglise SAINTE-CROIX – Village de Marson – 49400 ROU-MARSON
Montée du Château – 49400 ROU-MARSON
Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire

Eglise romane du 12e s. avec une charpente en berceau remarquable. Visites guidées et visite libre avec des diaporamas interactifs sur l’église, le château de Marson, tout proche, et sa piscine Art Déco. Des lectures poétiques et des moments musicaux sont proposés le dimanche de 17h à 18h.

