“Les Voix du Baroque”, de Rome à Venise Église Sainte-Croix, 17 septembre 2021 20:30, Oloron-Sainte-Marie. Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Croix. Gratuit|Sur inscription oloron.orgues@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 20h30 “Les Voix du Baroque”, de Rome à Venise * Concert proposé par l’association Oloron.Orgues L’atelier de cordes baroques du Conservatoire sous la direction de Claire Zarembowitch s’associe au Chœur Corisande dirigé par Marie Hulard et à la classe de chant du Conservatoire (Marie-Claire Delay) le temps d’une escale à Venise. Ils interpréteront ensemble le Miserere de Hasse et le Magnificat de Vivaldi. Deux pièces instrumentales sur instruments historiques compléteront le concert. *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire.

Église Sainte-Croix 1 Place Abbé-Manjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques

