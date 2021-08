Oloron-Sainte-Marie Église Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Découvrez, en visite libre, la plus ancienne église d’Oloron Sainte-Marie Église Sainte-Croix Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Découvrez, en visite libre, la plus ancienne église d’Oloron Sainte-Marie Église Sainte-Croix, 17 septembre 2021 09:00, Oloron-Sainte-Marie. Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Croix. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez, en visite libre, la plus ancienne église d’Oloron Sainte-Marie * Située au coeur du vieil Oloron, l’église Sainte-Croix, construite à la fin du XIe siècle, domine le quartier Sainte-Croix. Son clocher barlong est une silhouette bien connu des Oloronais. À voir :

– la coupole d’inspiration mozarabe soutenue par des nervures carrées disposées en étoile à 8 branches

– le retable du XVIIIe siècle, dessiné par Braidine, sculpteur d’Izeste (vallée d’Ossau) et exécuté par Jean Dartigacabe, sculpteur et doreur de Sainte-Marie. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Église Sainte-Croix 1 Place Abbé-Manjoulet, 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques

