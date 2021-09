Lorry-Mardigny Église Sainte-Croix Lorry-Mardigny, Moselle L’église de Lorry-Mardigny ouvre ses portes Église Sainte-Croix Lorry-Mardigny Catégories d’évènement: Lorry-Mardigny

Journée du patrimoine 2021 Église Sainte-Croix. Gratuit

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit.

Église Sainte-Croix 58 rue Notre-Dame, 57420 Lorry-Mardigny Lorry-Mardigny 57420 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location79268625.jpg 03 87 69 90 08 http://www.lorry-mardigny-patrimoine.fr/

L’église de Lorry-Mardigny est une église romane du XIIe-XIIIe siècles pour ses parties les plus anciennes. Elle a été fortifiée aux XIVe-XVIe siècles et remaniée au XIXe siècle. Les trois nefs correspondent chacune à une époque différente, la tour carrée date du XIIe siècle. Des éléments défensifs sont visibles : canonnières, fenêtres de guet. Les peintures murales datent du début du XXe siècle et l’orgue de 1910. L’église Sainte-Croix est classée au titre des monuments historiques depuis 1889.

