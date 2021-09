Wittenheim Église Sainte-Barbe Haut-Rhin, Wittenheim Visite et concert à l’église de Wittenheim Église Sainte-Barbe Wittenheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

18 et 19 septembre Visite et concert à l’église de Wittenheim * Découvrez ou redécouvrez l’histoire et l’architecture de cet édifice classé au titre des monuments historiques. Comme chaque année, la Ville de Wittenheim participe aux incontournables Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021. À cette occasion, le Conseil de Fabrique Sainte-Barbe et l’Association pour l’Art et la Culture de Sainte-Barbe soutenus par la Ville de Wittenheim, organisent des portes ouvertes accompagnées d’un concert à l’église Sainte-Barbe. Programme : Découverte guidée de l’église Sainte-Barbe et de l’orgue : le samedi de 14h à 21h et le dimanche de 14h à 17h.

Concert de clôture : concert d’orgue par Pascal Reber (titulaire du grand orgue Kern de Strasbourg) organisé par l’Association pour l’Art et la Culture de Sainte-Barbe : dimanche 17h à l’église Sainte-Barbe. Attention places limitées !

Visite libre du quartier Sainte-Barbe : livret disponible à l’église Sainte-Barbe. Pass sanitaire et masque obligatoires. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 21h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Jauge selon les normes en vigueur.

Église Sainte-Barbe 18 rue Bruat, 68270 Wittenheim Wittenheim 68270 Cité Sainte-Barbe Haut-Rhin

L’église ouverte au culte, le 1er décembre 1929, est placée sous le patronage de sainte Barbe, patronne des mineurs. En brique, de plan basilical, elle a été dessinée par Georges Debut, architecte en chef des MDPA. Monsieur de Retz, Directeur des MDPA, confia la décoration intérieure de l’édifice à Georges Desvallières, créateur avec Maurice Denis des Ateliers d’Art sacré. Elle est protégée au titre des monuments historiques depuis le 21 janvier 1993. Les peintures ont été exécutées entre 1928 et 1931 aux différents endroits cardinaux de l’église : le baptistère, ses bas-côtés, le chœur et la nef principale. L’ensemble des quatorze stations du chemin de croix est considéré comme l’une des œuvres majeures de Desvallières. Il représente le calvaire vécu par les soldats de la Première Guerre mondiale au cours de laquelle l’artiste perdit son jeune fils de 17 ans. Les vitraux d’origine, très abîmés après la Seconde Guerre mondiale, ont été remplacés par des verrières d’Yves Ruhlmann.

