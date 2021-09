Sainte-Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Cantal, Sainte-Anastasie Visite commentée de l’église médiévale de Sainte Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie Catégories d’évènement: Cantal

Visite commentée de l’église médiévale de Sainte Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle, 18 septembre 2021 14:00, Sainte-Anastasie. Journée du patrimoine 2021 Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle. Gratuit 04 71 20 48 43, contact@hautesterrestourisme.fr, 04 71 20 09 47, http://www.hautesterrestourisme.fr

18 et 19 septembre Visite commentée de l’église médiévale de Sainte Anastasie * L’association “Les amis de l’église Sainte-Anastasie” propose de vous faire découvrir cette église romane dont la première mention connue remonte à l’an 804. Mené par un architecte, les visites vous permettront de comprendre les différentes étapes de construction de ce Monument Historique et vous donneront accès à des parties fermées habituellement au public. Participation libre au profit de la restauration de l’église.

Projet soutenu par la Fondation du Patrimoine Auvergne.

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h15

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59234072.jpg 06 95 40 60 14 https://www.sainteanastasie.net/

Eglise romane de Sainte-Anastasie

