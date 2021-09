Sainte-Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Cantal, Sainte-Anastasie Concert de violon à l’église de Ste Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie Catégories d’évènement: Cantal

Sainte-Anastasie

Concert de violon à l’église de Ste Anastasie Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle, 17 septembre 2021 20:30, Sainte-Anastasie. Journée du patrimoine 2021 Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle. Gratuit 04 71 20 48 43, 04 71 20 09 47, contact@hautesterrestourisme.fr, http://www.hautesterrestourisme.fr

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert de violon à l’église de Ste Anastasie * Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

*

Réservation obligatoire

Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie 15170 Cantal Sainte-Anastasie 15170 Sainte-Anastasie Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59234072.jpg 06 95 40 60 14 https://www.sainteanastasie.net/

Eglise romane de Sainte-Anastasie

Crédits : Hautes Terres tourisme Gratuit ADESA

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Cantal, Sainte-Anastasie Autres Lieu Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Adresse Sainte-Anastasie 15170 Cantal Ville Sainte-Anastasie lieuville Eglise Sainte Anastasie de Neussargues-en-Pinatelle Sainte-Anastasie