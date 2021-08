Saintes Église Saint-Vivien Charente-Maritime, Saintes Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine Église Saint-Vivien Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine Église Saint-Vivien, 17 septembre 2021 20:30, Saintes. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Vivien. Gratuit 05 46 92 50 80

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert d’ouverture des Journées européennes du patrimoine * Le conservatoire de musique et de danse offre le premier concert de sa saison professionnelle à l’orgue de l’église Saint-Vivien, récemment restauré. Conçu et fabriqué en 1874 par Georges Wenner, facteur renommé, l’orgue de l’église Saint-Vivien a été classé au titre des Monuments historiques en 1993. Le programme, proposé par les artistes-enseignants du conservatoire, fait la part belle à cet instrument de musique sacrée.

– Cédric Burgelin, orgue

– Ludovic Bougouin, trompette

– Carole Frèrebeau, violon

– Stéphanie Cuq, alto

– Sophie Pierre, violoncelle *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 21h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Église Saint-Vivien 1 place Saint-Vivien, 17100 Saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location67037401.jpg?_ts=1629300006583

Le premier édifice médiéval (édifice du XIe siècle, devenu prieuré augustinien au XIIIe siècle) a été détruit à la suite des Guerres de Religion (1572). Vers 1617, il est remplacé par une église classique. En mauvais état dès le début du XIXe siècle, les voûtes s’effondrent après 1836. En 1840, l’architecte départemental Antoine Brossard établit un nouveau projet de type basilical et d’inspiration néo-classique. Le décor intérieur date de la fin du XIXe siècle (décor des murs et des voûtes par le peintre Millet, vitraux par Dagrand ; 1889-1893).

Crédits : ©MauriceRousseau Gratuit ©Cobber17 – sous licence Creative Commons

Détails Heure : 20:30 - 21:30 Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Église Saint-Vivien Adresse 1 place Saint-Vivien, 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Église Saint-Vivien Saintes