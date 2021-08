Visite libre de l’église Saint Vincent EGLISE SAINT-VINCENT, 17 septembre 2021 10:00, Vernoil-le-Fourrier.

Journée du patrimoine 2021 EGLISE SAINT-VINCENT. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Visite libre de l’église Saint Vincent

Parcours en autonomie, doublé par un parcours jeune public. Visite libre et gratuite. Eglise St Vincent au lever du soleil

Comme l’an dernier, des panneaux explicatifs réalisés avec le concours du Service “Ville d’Art et d’histoire” de Saumur mettront en valeur, avec quelques photos à l’appui, les points les plus remarquables de l’édifice, qui fut, dit-on, le plus haut clocher d’Anjou pendant près de 400 ans.

Les vitraux et la fresque monumentale seront commentés cette année.

Certains éléments inaccessibles ou difficiles à voir, sont présentés en photos-montages :

vendredi 17 septembre – 10h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

EGLISE SAINT-VINCENT Rue de l’église, 49390 Vernoil-le-Fourrier Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire

02 41 51 51 13

Déjà implantée au 10e siècle, l’église Saint-Vincent de Vernoil-le-Fourrier étonne par son style très pur. Elle le doit à ses parties romanes, datant des 11e et 12e siècles, peu communes en Anjou. Son volumineux clocher, datant du début du 13e siècle, donne un aperçu de la grandeur de cet édifice qui fut jadis l’un des plus imposants d’Anjou. Si vous

vous aventurez vers le choeur, vous pourrez admirer trois vitraux historiés conçus en 1883 par les illustres maîtres verriers d’Angers Megnen, Clamens et Bordereau.

