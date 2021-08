Liffol-le-Grand Église Saint-Vincent Liffol-le-Grand, Vosges Promenade nocturne : venez découvrir le patrimoine d’une ville vosgienne de façon insolite Église Saint-Vincent Liffol-le-Grand Catégories d’évènement: Liffol-le-Grand

Vosges

Promenade nocturne : venez découvrir le patrimoine d’une ville vosgienne de façon insolite Église Saint-Vincent, 17 septembre 2021 20:00, Liffol-le-Grand. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Vincent. Gratuit|Sur inscription 06 81 80 81 53

Vendredi 17 septembre, 20h00 Promenade nocturne : venez découvrir le patrimoine d’une ville vosgienne de façon insolite * *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h30

*

Gratuit. Sur inscription. Réservation auprès de M. Jean-Paul Marque. Deux groupes seront créés.

Église Saint-Vincent 13 place de l’église, 88350 Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand 88350 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22352052.jpg

Le clocher de l’église Saint-Vincent est une ancienne tour de défense qui faisait partie d’une église fortifiée détruite et incendiée en 1431. Cette tour date du XIIe siècle. Le chœur a été reconstruit au XVe siècle et la nef au XIXe siècle. Cette église date du XVe siècle. Elle a sans doute été reconstruite après un incendie survenu en 1431, dont il subsiste la tour clocher, le choeur, le mur est de la nef, ainsi qu’une base de colonne dans l’angle sud-est. La sacristie nord a été construite en 1733. L’ossuaire a été détruit en 1762. La nef fut agrandie en 1824 par Agnus Roussel, entrepreneur à Gondrecourt-le-Château (Meuse) et Jean Nicolas Leroy, entrepreneur à Neufchâteau, sur des plans de l’architecte Langlois.

Crédits : ©E. Derquennes Gratuit|Sur inscription ©Mairie de Liffol-le-Grand

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Liffol-le-Grand, Vosges Autres Lieu Église Saint-Vincent Adresse 13 place de l'église, 88350 Liffol-le-Grand Ville Liffol-le-Grand lieuville Église Saint-Vincent Liffol-le-Grand