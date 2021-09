Cléry-le-Petit Église Saint-Vincent Cléry-le-Petit, Meuse Découvrez une église dont le clocher est le seul vestige de la commune fortifiée du Moyen Âge Église Saint-Vincent Cléry-le-Petit Catégories d’évènement: Cléry-le-Petit

Découvrez une église dont le clocher est le seul vestige de la commune fortifiée du Moyen Âge Église Saint-Vincent, 18 septembre 2021 10:00, Cléry-le-Petit. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Vincent. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez une église dont le clocher est le seul vestige de la commune fortifiée du Moyen Âge * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Guide sur place.

Église Saint-Vincent Rue Montante, 55110 Cléry-le-Petit Cléry-le-Petit 55110 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24225253.jpg 03 29 80 95 39

Cléry-le-Petit était autrefois une commune fortifiée. De sa forteresse du Moyen Âge n’a subsisté qu’une tour devenue le clocher de l’église. Cette tour surmontée d’un toit en bâtière a servi de refuge durant les guerres des XVIe et XVIIe siècles.

L’église de Cléry-le-Petit est pourvue d’un seul vaisseau. Son chœur daterait du XIIe siècle, vestige de l’ancienne chapelle seigneuriale. Une statue en pierre du XVe siècle représente saint Vincent, patron de l’édifice. Aujourd’hui badigeonnée de blanc, on aperçoit dessous sa polychromie d’origine. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1991. Un vitrail du chœur représente également saint Vincent pourvu de son attribut, la grappe de raisins. Sa forte présence s’explique par le passé vigneron du territoire. Durant les années 1950, des travaux sont entrepris à la suite des dégâts subis durant la Seconde Guerre mondiale. En 1951, l’église est ornée d’un chemin de croix comptant 14 stations en terre cuite polychromée puis, en 1954, de vitraux modernes réalisés par l’atelier verrier Gross à Nancy.

