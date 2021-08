La Meignanne Eglise Saint Venant La Meignanne, Maine-et-Loire Visite libre de l’église Saint-Venant Eglise Saint Venant La Meignanne Catégories d’évènement: La Meignanne

Visite libre de l’église Saint-Venant Eglise Saint Venant, 18 septembre 2021 14:00, La Meignanne. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Venant. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite libre de l’église Saint-Venant * L’église comporte une tribune, un maître-autel en bois sculpté provenant de la Collégiale Saint Martin d’Angers (ré-ouverte au public en 2006), des vitraux et statues offerts par la famille De Mieulle (avec leurs armoiries)… A l’extérieur, vous pourrez découvrir un cadran solaire datant de 1807, au-dessus de la porte sud ainsi qu’une fontaine à tête de lion au milieu du pignon est. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Eglise Saint Venant 3 rue de la Mairie, La Meignanne 49770 Longuenée-en-Anjou La Meignanne 49770 Maine-et-Loire Crédits : Gratuit

