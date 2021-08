Saint-Girons Église Saint-Valier Ariège, Saint-Girons Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Église Saint-Valier Saint-Girons Catégories d’évènement: Ariège

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Église Saint-Valier, 17 septembre 2021

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Église inscrite MH, construite du XIIe au XIXe siècle.

Son clocher-mur, son portail roman, son retable baroque, ses tableaux et stucs réalisés par les frères Pedoya, peintres et stucateurs d’origine italienne installés en Ariège et naturalisés français au XIXe siècle. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

Église Saint-Valier Avenue Peyrevidal 09200 Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège

https://cibul.s3.amazonaws.com/location9310213.jpg +33(0)617391414 http://patrimoineencouserans.wordpress.com

Église Saint-Valier, XIIe au XIXe siècle, portail roman classé MH, édifice inscrit MH, mobilier baroque-rocaille, peintures monumentales et de chevalet des Pédoya.

