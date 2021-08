Visite guidée de l’église Saint-Valéry Eglise Saint-Valery, 17 septembre 2021 14:30, Varengeville-sur-Mer.

Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Valery. Gratuit

17 – 19 septembre

Visite guidée de l’église Saint-Valéry

Un groupe d’animateurs bénévoles sera présent pour des visites commentées de cette église du XIe et XVIe siècles et le cimetière marin où reposent de nombreux personnalités dont Georges Braque, Albert Roussel et Jean-Francis Auburtin. L’église contient des vitraux modernes de Braque et d’Ubac ainsi que des piliers sculptés rappelant les voyages des bateaux de Jehan Ango au XVIe siècle.

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Eglise Saint-Valery 76119 Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime

