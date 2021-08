Avrieux Église Saint-Thomas Becket Avrieux, Savoie Visite de l’église Saint-Thomas-Becket, Avrieux Église Saint-Thomas Becket Avrieux Catégories d’évènement: Avrieux

17 – 19 septembre Visite de l’église Saint-Thomas-Becket, Avrieux * En compagnie d’une guide du patrimoine, venez découvrir l’église St Thomas Becket, joyau baroque savoyard et les chapelles du village, décorés en partie par l’abbé Damé dans la seconde moitié du 17e siècle. Vous allez être étonné ! *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 18h00

Déplacement en voiture

Église Saint-Thomas Becket Rue de l’église, 73500 Avrieux Avrieux 73500 Savoie

04 79 20 33 16 http://www.avrieux.com

Étape sur la route du Mont-Cenis, l’église d’Avrieux est placée sous la protection de l’archevêque de Canterbury : saint Thomas Beckett. L’église paroissiale et ses six chapelles vont se parer au cours du XVIIe siècle d’un décor sculpté et peint exceptionnel témoins d’un baroque flamboyant, symbole de la cohésion et de la dignité de la communauté villageoise.

