Visite libre de l’église de St Sulpice Eglise Saint Sulpice sur Loire, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Sulpice. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint Sulpice sur Loire. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église de St Sulpice * Église construite au XIIème siècle.

Cette église est classée au répertoire des Monuments historiques du fait de son portail qui comporte, au-dessus de la porte principale, le premier article du décret du 18 floréal de l’an II (1794) rédigé par Robespierre : “Le peuple français reconnaît l’existence de l’Être Suprême et l’immortalité de l’âme.” Les chrétiens ont ensuite tenté d’effacer la partie concernant l’être suprême, essayant de ne garder que l’immortalité de l’âme, mais on distingue encore l’ensemble. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre

Crédits : mairie de St Sulpice

