Rou-Marson

Église Saint-Sulpice Eglise saint-sulpice, 18 septembre 2021 10:00, Rou-Marson

18 et 19 septembre Église Saint-Sulpice * Découverte de l’église et de son environnement au travers de plusieurs diaporamas interactifs sur la commune de Rou-Marson, l’église et sa restauration. Samedi 17h une lecture poétique et musicale par Dany Lecènes, Catherine Thévenet et François Folscheid, membres du groupe saumurois des poédiseurs. (durée 1h) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Eglise saint-sulpice Village de Rou, 49400 Rou-Marson Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire

02 41 50 23 20 Crédits :

