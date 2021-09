Bord-Saint-Georges Église Saint-Sulpice Bord-Saint-Georges, Creuse À la découverte de l’église de Bord-Saint-Georges Église Saint-Sulpice Bord-Saint-Georges Catégories d’évènement: Bord-Saint-Georges

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Sulpice Le bourg, 23230 Bord-Saint-Georges Bord-Saint-Georges 23230 Creuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 55 65 71 98 http://www.terresdecombraille.com

Église possédant un riche mobilier baroque. Belle statue de saint Georges à cheval du XVIIIe siècle.

Crédits : ©Mairie de Bord-Saint-Georges Gratuit

