18 et 19 septembre L’église Saint-Sever * Découvrez cette église romane du XIIe siècle, d’inspiration cistercienne, sobre et rustique, est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926, et son environnement exceptionnel : vierge des collines et cimetière. RV sur place – Association Miribel et son patrimoine – 06 19 47 07 75 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

RV sur place – Association Miribel et son patrimoine – 06 19 47 07 75

Église Saint-Sever de Miribel Place du tilleul Miribel 26350 Valherbasse

