Randonnée nocturne de porche à porche Eglise Saint-Sauveur – Le Faou, 17 septembre 2021 21:30, Le Faou. Journée du patrimoine 2021 Eglise Saint-Sauveur – Le Faou. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 21h30 Randonnée nocturne de porche à porche * Partez à la découverte de notre patrimoine nocturne, en commençant par l’écoute de la sortie des chauves-souris “grands rhinolophes” de l’église Saint-Sauveur, puis cheminez au clair de lune jusqu’au sanctuaire de Notre-Dame de Rumengol à pied. *

vendredi 17 septembre – 21h30 à 23h59

Prévoyez des chaussures, une tenue adaptée, et une petite lumière pour marcher 10 km (environ 2 h).

Eglise Saint-Sauveur – Le Faou rue de la Grève 29590 Le Faou Le Faou 29590 Finistère

Cette magnifique église du XVIème siècle, au fin clocher renaissance, est construite face au port.

A voir dans l’église, la cuve baptismale du XVIème siècle, unique en Bretagne par la richesse de sa sculpture.

