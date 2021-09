Annulé – Lectures sur le thème “Promenade dans l’oeuvre de Victor Hugo” Église Saint-Sauveur, 19 septembre 2021 15:30, Arles-sur-Tech.

Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Sauveur. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h30

Annulé – Lectures sur le thème “Promenade dans l’oeuvre de Victor Hugo”

*

Lire et Faire Lire est une association nationale fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin.

Les lecteurs et lectrices bénévoles interviennent dans des structures conventionnées et des espaces évènementiels, pour offrir des lectures aux enfants…et aux plus grands !

Elle a été créée en 2003 dans les Pyrénées Orientales et est affiliée à la ligue de l’Enseignement depuis 2011.

En 2018, la Communauté des Communes du Haut-Vallespir a été – et est toujours – la seule et unique Communauté des Communes du département à avoir obtenu le label LFL, label renouvelé fin 2020.

*

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

*



Église Saint-Sauveur 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5934967.jpg 04 68 39 11 99 http://www.tourisme-haut-vallespir.com

L’église Saint-Sauveur fut église paroissiale jusqu’à la Révolution. L’intérieur fut entièrement réaménagé au XIVe siècle. Clocher du XIIe siècle. Richesse des retables baroques.

Crédits : © Bureau d’Information Touristique Gratuit © Association d’Animation Touristique