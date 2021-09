Arles-sur-Tech Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Annulé Exposition Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech

Pyrénées-Orientales

Annulé Exposition Église Saint-Sauveur, 18 septembre 2021 10:00, Arles-sur-Tech. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Sauveur. Gratuit

18 et 19 septembre Annulé Exposition * À l’occasion des Journées europénnes du patrimoine, l’Association du Moulin des Métiers d’Art d’Arles-sur-Tech vous invite à découvrir, en l’église Saint-Sauveur, l’exposition des créations de ses artistes et artisans d’Art, illustrant leur “savoir-faire”.

Ce Pôle des Métiers d’Art Haut Vallespir met en lumière des pratiques ancestrales : Bois, bronze, cuir, fer, graines, peinture, pierre, terre, textile, verre…trouvent leur place, dans le respect de la tradition, l’excellence du geste, et l’inventivité contemporaine.

Patrimoine matériel et immatériel sont ainsi réunis dans un lieu unique, proche de la plus ancienne abbaye carolingienne de Catalogne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Église Saint-Sauveur 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5934967.jpg 04 68 39 11 99 http://www.tourisme-haut-vallespir.com

L’église Saint-Sauveur fut église paroissiale jusqu’à la Révolution. L’intérieur fut entièrement réaménagé au XIVe siècle. Clocher du XIIe siècle. Richesse des retables baroques.

Crédits : © Bureau d’Information Touristique Gratuit © Association d’Animation Touristique

Détails Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Église Saint-Sauveur Adresse 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Ville Arles-sur-Tech Age maximum 99 lieuville Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech