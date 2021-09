Arles-sur-Tech Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech, Pyrénées-Orientales Annulé – Conférence “Jardins du Monde” Église Saint-Sauveur Arles-sur-Tech Catégories d’évènement: Arles-sur-Tech

Annulé – Conférence “Jardins du Monde” Église Saint-Sauveur, 18 septembre 2021 16:00, Arles-sur-Tech. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Sauveur. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h00 Annulé – Conférence “Jardins du Monde” * Charles-Henri Julia, professeur de Lettres Classiques, a enseigné aux lycées de Provins, Meaux, Londres, Tunis et Céret. Poète (Ferveurs Premières Paysages Tunisiens, Fraîcheurs des Sources Paysages Catalans), auteur de Catalogne Voyage en terre mythique, il s’est retiré dans le village de son enfance Arles-sur-Tech. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Église Saint-Sauveur 5 rue Saint-Sauveur, 66150 Arles-sur-Tech Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5934967.jpg 04 68 39 11 99 http://www.tourisme-haut-vallespir.com

L’église Saint-Sauveur fut église paroissiale jusqu’à la Révolution. L’intérieur fut entièrement réaménagé au XIVe siècle. Clocher du XIIe siècle. Richesse des retables baroques.

