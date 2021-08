Toulenne Église Saint-Saturnin Gironde, Toulenne Découvrez le patrimoine de la Garonne Église Saint-Saturnin Toulenne Catégories d’évènement: Gironde

Découvrez le patrimoine de la Garonne Église Saint-Saturnin, 18 septembre 2021 10:00, Toulenne. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Saturnin. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Découvrez le patrimoine de la Garonne * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Gratuit.

Église Saint-Saturnin Rue de l’Église, 33210 Toulenne Toulenne 33210 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location726823.jpg 07 88 73 45 97

Située sur un promontoire en bordure de Garonne, c’est une église primitive à nef unique édifiée au XIIe siècle, avec un clocher-tour néo-gothique restauré en 2010. Les collatéraux datent du XIXe siècle. La Chapelle de la vierge a été restaurée en 2014 et les peintures du plafond nord en 2017.

