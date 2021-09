La Chapelle-Bertrand Église Saint-Saturnin Deux-Sèvres, La Chapelle-Bertrand Exposition de photographies à l’église Église Saint-Saturnin La Chapelle-Bertrand Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition de photographies à l’église Église Saint-Saturnin, 18 septembre 2021 10:00, La Chapelle-Bertrand. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Saturnin. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition de photographies à l’église * Cette exposition de photographies vous permet de suivre l’évolution des travaux de réhabilitation de l’église Saint-Saturnin. Historiquement, il est difficile de dater avec précision l’église de La-Chapelle-Bertrand dédiée à saint Saturnin. Toutefois, quelques éléments architecturaux caractéristiques de l’art roman permettent d’avancer l’hypothèse d’une construction au XIIe siècle. A l’extérieur subsistent des traces de peintures murales, notamment une litre funéraire. Venez découvrir cette église en partie réhabilitée pour faire face aux risques d’effondrement des voûtes en plâtre, grâce à une exposition de photographies qui vous permettra de suivre l’évolution de ces travaux. Une deuxième phase de travaux va être réalisée et débutera à la fin de l’année grâce à l’accompagnement et au soutien financier de l’Etat et du département. Un appel au don via la Fondation du Patrimoine sera également lancé pour porter à bien le projet. En effet au-delà du souhait de rendre à l’église ses fonctions premières, la commune envisage avec l’appui du service animation du patrimoine communautaire et de l’association Capella Bertrandi des actions pour valoriser l’architecture, le patrimoine et le cadre de vie : visites-guidées, expositions, ateliers, conférences, spectacles. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Saturnin Le bourg, 79200 La Chapelle-Bertrand La Chapelle-Bertrand 79200 Deux-Sèvres

Dédiée à Saint-Saturnin, l’église, dépendant du prieuré de Parthenay-le-Vieux, est modifiée au XIXe siècle. En 1851, elle est en mauvaise état, des travaux sont donc effectués. De plan cruciforme, l’édifice se compose d’une nef unique, d’un transept à chapelles orientées et d’un chœur à abside à pans coupés.

Crédits : ©Mairie de La Chapelle-Bertrand Gratuit ©Deux-Sèvres Tourisme

