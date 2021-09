Aignan Église Saint-Saturnin Aignan, Gers Visite libre Église Saint-Saturnin Aignan Catégories d’évènement: Aignan

Gers

Visite libre Église Saint-Saturnin, 18 septembre 2021 10:00, Aignan. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Saturnin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Église Saint-Saturnin Rue Saint-Saturnin, 32290 Aignan Aignan 32290 Lahaille Gers

Église romane du XIIe-XIIIe siècle. Portail inscrit.

