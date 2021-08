Ouistreham Église Saint-Samson Calvados, Ouistreham Concert de l’Union Musicale Église Saint-Samson Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Concert de l’Union Musicale Église Saint-Samson, 17 septembre 2021 20:30, Ouistreham. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Samson. Gratuit Handicap psychique

Vendredi 17 septembre, 20h30 Concert de l’Union Musicale * *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Entrée libre, dons au profit de l’Association Vagues de Nacre

Église Saint-Samson Place Albert Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella Ouistreham 14150 Calvados

Le mur sud de la nef en arête de poisson date du XIe s., le chœur et la chapelle accolée au nord sont plus récents et datent du XIVe s. Dans le mur méridional est creusée une belle piscine divisée par 2 arcades trilobées du XVe s. Dans le chœur, une curieuse clé de voute représente un ange portant un blason dont les ailes semi-déployées décrivent un cercle.

