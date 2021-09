Découverte libre d’une église marquant la transition du roman au gothique Église Saint-Rémi, 18 septembre 2021 10:00, Rozérieulles.

18 et 19 septembre

Découverte libre d’une église marquant la transition du roman au gothique

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Église Saint-Rémi 5 rue de l’Église, 57160 Rozérieulles Rozérieulles 57160 Moselle

Il est assez difficile d’assigner une époque précise à la construction de l’église, car on y remarque sans peine l’œuvre de plusieurs siècles. Les archéologues sont d’avis de lui assigner trois époques différentes : le chœur du XIIIe siècle porte la marque de transition du roman au gothique, le transept et les chapelles datent des XIVe et XVe siècles, le clocher, très massif, paraît encore plus ancien que le chœur et l’avant-chœur. Le chœur carré est composé d’une voûte d’arêtes reposant sur quatre colonnes ornées de chapiteaux, les seuls de l’église. À droite et au fond, deux fenêtres de style gothique primitif et au fond du sanctuaire, une fenêtre à trois pans, du même style. Les fenêtres des chapelles latérales sont ornées de trèfles et présentent de délicates sculptures qui indiquent une époque postérieure au chœur.

L’église a fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques en 1984.

Crédits : ©Aimelaime, sous licence Creative Commons