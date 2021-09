Moret-Loing-et-Orvanne Eglise Saint-Rémi d'Ecuelles Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Visite de l’église Saint Rémi d’Ecuelles Eglise Saint-Rémi d’Ecuelles Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

18 et 19 septembre Visite de l’église Saint Rémi d’Ecuelles * La construction de cet édifice remonte au XIème siècle. Le coeur de l’église, ainsi que la chapelle attenante au sud, datent du XIIIème siècle, et comportent chacun une “piscine”. La voute de la nef date du XVème siècle, l’édifice à l’origine devant être recouvert d’une charpente en bois. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, pass sanitaire et masque obligatoires

Eglise Saint-Rémi d'Ecuelles 45 rue Georges-Villette 77250 Ecuelles Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Écuelles Seine-et-Marne

