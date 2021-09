Athis Église Saint-Rémi Athis, Marne Découverte libre d’une église mélangeant les styles roman et gothique Église Saint-Rémi Athis Catégories d’évènement: Athis

Marne

Découverte libre d'une église mélangeant les styles roman et gothique Église Saint-Rémi, 18 septembre 2021 14:00, Athis

18 et 19 septembre Découverte libre d’une église mélangeant les styles roman et gothique * De son architecture millénaire à la projection d’un film vous retraçant son histoire, venez découvrir l’église Saint-Rémi d’Athis. Faites le détour, franchissez le porche, admirez le patrimoine millénaire de notre village, ses phases de construction et de reconstruction, sa tour clocher et ses vitraux, grâce à un écran sur lequel vous sera projeté un film, ainsi qu’une bande-son qui vous en contera l’histoire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Rémi 1 rue de la gare, 51150 Athis Athis 51150 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3603732.jpg 03 26 57 62 94 https://www.athis.fr/

L’église d’Athis possède une tour-porche romane percée d’une porte et de fenêtres. Elle est surmontée d’une petite flèche. La nef gothique est voûtée d’ogives datant de la fin du XIIe siècle. Le reste de l’édifice est reconstruit au XIXe siècle en style gothique.

