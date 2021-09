Athis Église Saint-Rémi Athis, Marne Concert de trompe de chasse Église Saint-Rémi Athis Catégories d’évènement: Athis

Samedi 18 septembre, 16h30 Concert de trompe de chasse * *

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Rémi 1 rue de la gare, 51150 Athis Athis 51150 Marne

L’église d’Athis possède une tour-porche romane percée d’une porte et de fenêtres. Elle est surmontée d’une petite flèche. La nef gothique est voûtée d’ogives datant de la fin du XIIe siècle. Le reste de l’édifice est reconstruit au XIXe siècle en style gothique.

