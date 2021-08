Allemant Église Saint-Rémi Allemant, Marne Découverte de l’église d’Allemant Église Saint-Rémi Allemant Catégories d’évènement: Allemant

Marne

Découverte de l’église d’Allemant Église Saint-Rémi, 17 septembre 2021 08:00, Allemant. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Rémi. Gratuit

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Gratuit.

Église Saint-Rémi Bourg, 51120 Allemant Allemant 51120 Marne

03 26 81 61 24

L’édifice est bâti au XIIe siècle sur un prieuré bénédictin de Saint-Gond, puis a été profondément remanié jusqu’au XVe siècle. De l’édifice d’origine ne subsistent que les piles romanes du côté sud de la nef et un chapiteau orné de têtes humaines. Durement touchée pendant la Grande Guerre, elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1932, puis restaurée.

