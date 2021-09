Lyon Église Saint-Rambert Métropole de Lyon Lumière sur Saint Rambert et sur l’abbaye de l’Île-Barbe Église Saint-Rambert Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

18 et 19 septembre Lumière sur Saint Rambert et sur l’abbaye de l’Île-Barbe * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre.

Église Saint-Rambert Grande rue de Saint-Rambert 69009 Lyon

Détails Catégorie d'évènement: Métropole de Lyon