Visite de l'Eglise Saint-Pierre et présentation du patrimoine local Eglise Saint Pierre, 18 septembre 2021 10:00, Villeperdrix

18 et 19 septembre Visite de l’Eglise Saint-Pierre et présentation du patrimoine local * Visite de l’Eglise Saint-Pierre de Villeperdrix :

Cette petite église du XVIII ème siècle chaleureuse présente des statuts, des bannières et un très joli chemin de croix. Présentation du patrimoine local :

Patrimoine pour tous dans l’ancienne école de Villeperdrix avec la présentation de textes issus de notre patrimoine littéraire, des recettes culinaires locales, des objets anciens, des peintures et aquarelles de peintres locaux, des travaux d’aiguilles et bien sûr les plantes médicinales. Information itineraire :

Accès route de Nyons à Gap, embranchement sur la gauche vers Villeperdrix (très bien indiqué), à environ 21km de Nyons.

Rendez-vous à la Place de l’égise et à l’ancienne école de Villeperdrix. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre

Place de l'église 26510 Villeperdrix

Cette petite église du XVIII ème siècle a été entièrement restaurée et est très bien entretenue. Des statues, des bannières et un très joli chemin de croix sont visibles. Elle se trouve au cœur du charment village provençal de Villeperdrix, dans le quel il est agréable de se promener.

