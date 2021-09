Termes-d'Armagnac Église Saint-Pierre Gers, Termes-d'Armagnac Visite libre Église Saint-Pierre Termes-d'Armagnac Catégories d’évènement: Gers

18 et 19 septembre Visite libre * L’église Saint-Pierre est un édifice gothique du XVe siècle. Elle fut construite sur l’ancienne chapelle du château. À voir le rétable classé et restauré, du XVIIIe. Une stèle discoïdale et le blason d’une ancienne famille propriétaire du château, orne l’entrée de l’église. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Église Saint-Pierre 32400 Termes-d’Armagnac Termes-d’Armagnac 32400 Gers

