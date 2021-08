Ribemont EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL Aisne, Ribemont CONCERT EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

CONCERT EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL, 17 septembre 2021 20:30, Ribemont

Vendredi 17 septembre, 20h30 CONCERT * Concert de trompette et orgue avec Vincent PETIT ( trompette) et Jean-Michel BACHELET (orgue) *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h30

*

Entrée gratuite

EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL rue de l’église 02 240 RIBEMONT Ribemont 02240 Aisne Crédits : Joël FOULON

