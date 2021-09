Montreuil Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montreuil, Seine-Saint-Denis Visite de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Visite de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul, 18 septembre 2021 10:00, Montreuil. Journée du patrimoine 2021 Église Saint-Pierre-Saint-Paul. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul * Portes ouvertes et visites organisées par l’association « Sauvegardons Saint Pierre Saint Paul ». Le samedi de 14h à 17h conférence + visite avec l’architecte monsieur Thomas Gaudig.

Le dimanche à partir de 17h un concert des “Musicales” d’1h30 avec Denis Gautheyrie. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

*

Entrée Libre

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue de Romainville 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 42 87 30 06 http://www.9-3saintpierresaintpaul.com

Église classée Monument historique depuis 1913. Chœur gothique primitif datant de 1180-1220. Les cloches du beffroi, de 1603 et 1623, sont classées Monuments historiques depuis 2001. Église des rois de France à Vincennes aux XIIIe et XIVe siècles.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Église Saint-Pierre-Saint-Paul Adresse 2 rue de Romainville 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montreuil