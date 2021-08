Montfermeil Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montfermeil, Seine-Saint-Denis Atelier de création de vitraux Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montfermeil Catégories d’évènement: Montfermeil

Samedi 18 septembre, 10h00 Atelier de création de vitraux * La ville de Montfermeil organise les Journées Européennes du Patrimoine 2021 autour du thème ” le patrimoine pour tous” et particulièrement sur la thématique de l’art en général à travers différents points d’activités prévus au sein de la ville. Pour accéder aux différentes activités un petit train vous permettra de vous déplacer de façon ludique. Nous vous proposons des activités autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul avec des panneaux explicatifs où vous découvrirez les restaurations de peintures datant du XIXe siècle avec une visite ommentée des lieux, un atelier de création de vitraux, un atelier de restauration de tableaux ainsi que la présence d’artistes peintres.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue de l’Église 93370 Montfermeil Montfermeil 93370 Centre Ville Seine-Saint-Denis

01 41 70 70 70 http://www.villedemontfermeil.fr

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul a été restaurée dernièrement et des peintures polychromes ont été découverte.

Crédits : observatoire du patrimoine religieux Gratuit

